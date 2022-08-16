У тимчасово окупованому Криму знову "бавовна": як відреагували кримчани та українська влада [ Редагувати ]
ЗСУ - спонсори гарного настрою. Або як куріння шкодить вашим військовим частинам. У тимчасово окупованому Криму - знову бавовна. І знову офіційна версія росії - це просто займання. Причину якого будуть з'ясовувати, утім - як це вже після вибухів у Новофедорівці - навряд чи публічно про неї розкажуть.
То що ж сталося сьогодні вранці на півострові? Як змінювалися версії? Та як відреагували кримчани та українська влада? Анна Каменєва зібрала всю інформацію, відому на даний момент.
Не з кави, а з гучної славнозвісної кримської "бавовни". Такі відео від самого ранку заполонили телеграм-канали. Пропагандистькі змі відразу ж поспішили заявити із посиланням на свої джерела - мовляв, то горить трансформаторна підстанція в Джанкої. Та у цю версію навіть кримчани не повірили.
А місцеві у своїх відео почали розповідати зовсім іншу історію.
І лише після появи цих роликів російські змі заспівали іншу пісню. Мовляв, попередньо пожежі дві. І на підстанції в Джанкої, і - поблизу села Азовське. Саме тут знаходиться військова частина росіян. Ймовірно, там був і склад боєприпасів, які могли перекидати на тимчасово окупований південь України. Адже до Херсонщини звідти рукою подати. Сам Джанкой називають такими собі воротами в Крим. Там велика залізнична станція, через яку, вочевидь, окупанти перекидали і війська, і боєприпаси, і техніку.
Чому ж ранок у Криму був таких вибуховий? Офіційний коментар у своїх кращих традиціях дали в російському міноборони. Все просто - "возгораніє".
Сталося займання на території обвалочного майданчика тимчасового зберігання боєприпасів у військовій частині. В результаті займання сталася детонація боєприпасів, що зберігалися. (Міноборони рф)
Хто чи що стало причиною займання - не уточнили. Та пізніше заявили - це диверсія. І серед наслідків ранкової бавовни назвали пошкоджену залізницю.
Сергій Аксьонов, самопроголошений голова Криму:
Все поезда следующие с материка, останавливать в Владиславовке, пересаживать людей на автобусы.
Тобто відсьогодні залізничного сполучення між півостровом і материком - більше немає. Українські військові поки що офіційно ранковий салют у Криму не коментували. А в Офісі президента лише вкотре нагадали - чий Крим.
Операція "демілітаризація" у ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій. Наші воїни - кращі спонсори гарного настрою. Крим - це Україна.
Самі ж кримчани - взялися пакувати валізи.
Чи буде нова масова хвиля міграції з півострова? І як скоро на кримському мосту знову з'являться затори? До речі, самі окупанти фіксують рекорд добового трафіку через цей міст. 38 тисяч машин лише за вчора. Щоправда, в який бік більше їдуть - не уточнили. Хоча припустити можна, що з Криму. Бо минулого тижня поїхати з курорту враз захотіли сотні людей після серії гучних вибухів на аеродромі в Новофедорівці.
Тоді на військовому аеродоромі було знищено щонайменше 8 бойових літаків. Але росія у вибухах наші Збройні сили офіційно не звинуватила. Українські військові обстріли аеродрому прокоментували лише нагадуваннями, що куріння в недозволених місцях - небезпечне.
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