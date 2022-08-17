Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що Україна домовилася про отримання нових пакетів військової допомоги від США та Норвегії. Про це він написав у Twitter за підсумками спілкування з міністрами оборони США та Норвегії Ллойдом Остіном та Бйорном Арілем Грамом.

Ми обговорили поточну ситуацію з безпекою, нові потреби на полі бою та шляхи посилення можливостей армії України. Незабаром надійде більше допомоги від США.

Щодо Норвегії, то країна допоможе Україні не лише наданням нового пакету допомоги, а й навчанням ЗСУ.