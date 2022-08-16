У Курській області підірвали залізницю [ Редагувати ]
У Курській області РФ невідомі підірвали частину залізниці. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Ушкодження залізничних колій в районі 14-го кілометру перегону "Льгов-Локінська" помітив обхідник. Він передав інформацію начальству, а там уже викликали силовиків.
Подивитися на пошкоджену рейку з'їхалися понад десяток різних поліцейських і фахівців. Схема злочину виявилася простою: хтось заклав вибуховий пристрій вагою близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті під рейку і здійснив підрив.
Пасажирські поїзди не їздять цією ділянкою з 2014 року - шляхами проходять тільки маневрові та вантажні поїзди. Після виявлення підриву поліція пройшлася навколишніми селами та поговорила з жителями, але ніхто з місцевих нічого підозрілого не помітив.
Слідчі забрали з місця події фрагмент пошкодженої рейки та щебеню, щоб провести експертизу. Матеріали поки що на перевірці у Слідчого комітету.
Це не перший подібний випадок. 10 серпня хтось намагався пошкодити рейки у Курській області - сусідній з Україною - на 28 кілометрі залізниці "Льгов - Суджа".
Нагадаємо, що внаслідок вибухів на складі боєприпасів у Джанкої 16 сепрня пошкоджено залізницю. Через це в Криму скасовано низку пасажирських поїздів.
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