Генсек ООН приїхав до Львова для зустрічі з Зеленським та Ердоганом [ Редагувати ]
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де 18 серпня відбудеться його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррік.
Після переговорів у Львові з Зеленським і Ердоганом генсек ООН 19 серпня поїде в порт Одеси.
Візит генсека ООН в Україну буде присвячений обговоренню "зернової угоди", обстрілів Запорізької АЕС, страті полонених українських військових в колонії окупованої Оленівки на Донеччині, а також пошуку політичного вирішення війни з Росією.
20 серпня Гутерреш поїде до Туреччини подивитися, як саме працює координаційний центр з вивезення українського зерна.
Це вже другий візит Гутерреша до України з початку повномасштабного вторгнення Росії. У квітні під час перебування Генсека у Києві російська армія обстріляла столицю ракетами.
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