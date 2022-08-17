Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де 18 серпня відбудеться його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррік.

Після переговорів у Львові з Зеленським і Ердоганом генсек ООН 19 серпня поїде в порт Одеси.

Візит генсека ООН в Україну буде присвячений обговоренню "зернової угоди", обстрілів Запорізької АЕС, страті полонених українських військових в колонії окупованої Оленівки на Донеччині, а також пошуку політичного вирішення війни з Росією.

20 серпня Гутерреш поїде до Туреччини подивитися, як саме працює координаційний центр з вивезення українського зерна.

Це вже другий візит Гутерреша до України з початку повномасштабного вторгнення Росії. У квітні під час перебування Генсека у Києві російська армія обстріляла столицю ракетами.