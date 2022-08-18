Російська армія має піти з території Запорізької АЕС. На цьому наголосив і президент Володимир Зеленський, і генсек НАТО Єнс Столтенберг. І вже зараз атомники працюють над тим, щоб відправити на об'єкт місію МАГАТЕ.

Та чи підуть на дипломатичний крок загарбники? Або далі керуватимуться ганебною тактикою шантажу? Ці питання поки відкрити. І віри окупантам немає. Тож Запорізька область і всі служби готуються до ймовірних сценаріїв. Інна Гогой - розкаже більше.

Ці кадри не зі знімального майданчика фантастичного фільму, а реальні тренування рятувальників у Запоріжжі. Вони відпрацьовують, як діятимуть у разі радіаційної аварії на АЕС. Територію для навчань поділили на кілька зон. Ось тут - надають допомогу цивільним, яких, за сценарієм тренувань, евакуювали з зони забруднення. Спочатку вимірюють рівень небезпечних речовин, які людина принесла на собі. Потім застосовують спеціальний розчин.

Геннадій Герасимчук, заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України:

Коли вони виходять на чисте місце, ще проводиться додаткове радіаційне обстеження - наскільки вони помились і змили з себе забруднену радіаційну пиль, грязь та інше. Після цього, якщо вони чисті, їм надається одяг і вони направляються до соціальних служб.

Це вже інша локація - тут встановлені кабінки для індивідуальної санітарної обробки фахівців, які у спецкостюмах працювали у небезпечній зоні. Обов'язкове очищення проходить і техніка рятувальників.

За рівнем забруднення навколишньої території цілодобово стежитиме спеціальна машина радіаційної та хімічної розвідки. За її даними, зараз у Запоріжжі всі показники - в нормі.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Ми маємо справу з державою-терористом, а відповідно, ми маємо розуміти, що вся відповідальність, наразі за те, що відбувається на станції та за будь-який сценарій, який розгортається лежить на рф, а ми маємо готуватися до різних будь-яких сценаріїв, які можливі у зв'язку з цим.

Протягом останніх тижнів окупанти неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС та лінії електропостачання, якими вона з'єднана з енергосистемою України.

Петро Котін, президент ДП НАЕК "Енергоатом":

Вони хочуть роз'єднати станцію з українською енергосистемою. Після чого намагаються підключити її до Криму, але в той самий період, коли у станції не буде зв'язку з українською енергосистемою, вона перейде саме в цей режим блек-ауту.

Загрозу становить і військова техніка окупантів, що розміщена на станції: броньовані машини, танки, вантажівки.

Петро Котін, президент ДП НАЕК "Енергоатом":

Останні 2-3 тижня, вони поставили цю техніку, загнали її до машзалів енергоблоку №1 і №2. Фактично це визначає, що енергоблок зараз заміновано, тому що ми думаємо, що там у них у вантажівках цих є і вибухівка.

У Міністерстві енергетики зазначають - події, що останнім часом розгортаються на атомній станції - класичні ознаки ядерного тероризму з боку росії.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Є юридичні категорії, які абсолютно чітко підпадають під ознаку ядерного тероризму відповідно в цьому бере участь рф, в цьому беруть участь війська рф, і в цьому беруть участь так само співробітники "Росатому" державної компанії, яка відповідає за атомну енергетику у рф.

Через загострення ситуації на Запорізькій атомній станції - на базі "Енергоатому" посадовці створили кризовий штаб. Мають намір цілодобово моніторити все, що відбувається на АЕС. Адже поки там перебувають російські військові, гарантувати безпеку - просто не можливо.