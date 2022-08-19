В Євпаторії в окупованому Криму, ймовірно, спрацювала система протиповітряної оборони. Про це повідомив так званий радник "голови Криму з інформполітики" Олег Крючков.

Раніше в соцмережах кримчани публікували фото та відео, на яких видно, як ракета підлітає до об'єкта у небі над містом, після чого лунає вибух. Що це за об'єкт - незрозуміло.

Напередодні, 18 серпня, повідомлялося про спрацювання системи ППО в Керчі, де знаходиться Кримський міст. Окупаційна влада заявила, що був збитий український безпілотник. Цього ж дня "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про збитий український безпілотник біля військового аеропорту Бельбек.

Нагадаємо, з початку місяця в окупованому Криму сталося кілька два інциденти з пожежами на складах з боєприпасами. Перший стався 9 серпня у Новофедорівці на території військового аеродрому Саки. Другий стався 16 серпня на території однієї з військових частин у Джанкойському районі.