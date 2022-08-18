На військовому аеродромі Бельбек під Севастополем лунають вибухи (відео) [ Редагувати ]
На військовому аеродромі Бельбек під Севастополем лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі та викладають відео у соцмережах.
Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв заявив, що в районі військового аеропорту Бельбек засоби протиповітряної оборони збили безпілотний літальний апарат. За його словами, пошкоджень та постраждалих немає.
За кілька хвилин до повідомлення "губернатора" агентство Reuters з посиланням на анонімні джерела повідомило, що поблизу Бельбека було чути як мінімуми чотири вибухи.
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