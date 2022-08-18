На військовому аеродромі Бельбек під Севастополем лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі та викладають відео у соцмережах.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв заявив, що в районі військового аеропорту Бельбек засоби протиповітряної оборони збили безпілотний літальний апарат. За його словами, пошкоджень та постраждалих немає.

За кілька хвилин до повідомлення "губернатора" агентство Reuters з посиланням на анонімні джерела повідомило, що поблизу Бельбека було чути як мінімуми чотири вибухи.

Нагадаємо, з початку місяця в окупованому Криму сталося кілька два інциденти з пожежами на складах з боєприпасами. Перший стався 9 серпня у Новофедорівці на території військового аеродрому Саки. Другий стався через тиждень у Джанкойському районі.

У четвер, 18 серпня, у Керчі пролунав потужний вибух, окупаційна влада заявила про спрацювання ППО.