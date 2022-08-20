Жителів у місті залишилося до двох тисяч

Харків. Миколаїв. Нікополь. Донбас. Мішені російських терористичних військ - незмінні. Як і результат: убиті та покалічені мирні люди. У Харкові сьогодні - закінчили розбір завалів зруйнованого будинку. У місті оголошена жалоба... Про гарячі точки в нашій країні - ми будемо говорити докладно протягом випуску.

Та почнемо із того, що відбувається на сході України. Луганщину і Донеччину - окупанти буквально рівняють із землею. Сьогодні зранку - вони били ракетами по Краматорську.

Там працює наша знімальна група.

Вчора був обстріл - 50 снарядів тільки по місту...

Щось дуже гучно.

Авдіївка! Ось уже понад два місяці місто під щільним вогнем рашистів. Сюди летить усе - від мін до ракет та авіабомб. Тут немає електрики, водопостачання та мобільного зв'язку. Для місцевих, які ще залишаються в місті, обстріли стали буденним явищем. Навіть їсти люди готують під свист снарядів… на багатті, біля вцілілих під'їздів.

Бабушке 86 лет, чтоб знали, 36 года …вот приходится вот такое, возиться.

Коли російські гармати ненадовго замовкають, поліцейські місцевого відділення вирушають фіксувати нові руйнування. Хоча, по суті, фіксувати тут уже нічого - в Авдіївці жодної вцілілої будівлі! Жителів у місті залишилося до двох тисяч - поліцейські щоразу пропонують їм виїхати на безпечнішу територію.

Не хотите никуда уехать? - Нет …нет …я уже жизнь прожила.

Максим Гапчук, співробітник Авдіївського відділку поліції:

Відмовляються, не хочуть евакуйовуватись, кажуть, ми тут будемо! А чого тут? А як будинок, квартира?....свист міни … пройшла …мімо …міна! Ага!

Під час інтенсивних обстрілів люди ховаються у підвалах. Більшість - там і живе. У цьому - виключно пенсіонери, деякі, через хвороби, вже по кілька місяців не виходять назовні! У приміщеннях сирість і повна антисанітарія… але виїжджати з Авдіївки в цих людей бажання нема.

Жена после ранения! - Поранення було? - Да …я с Ковидом полтора месяца провалялся, потом инфаркт, всем за 70…тут лежим вот …что будет то и будет.

Виживати цим людям допомагає гуманітарна допомога, яку поліцейські та волонтери везуть до Авдіївки. Олександр із Дніпропетровщини привозить до прифронтового міста питну воду, продукти. А головне - свіжий хліб. На нього тут великий попит.

Вот сюда! - В одиннадцатый? - Нет..вот, вот …рядом..сколько человек? А там двое и женщина!

Утім не хлібом єдиним! Переважна більшість жителів Авдіївки - люди похилого віку, їм потрібні ліки. З медикаментами людям допомагає Ігор. Він шукає необхідні препарати, збирає на них гроші й везе сюди… Без його роботи людям було б украй складно. Ліків тут не знайти.

Ігор, волонтер:

В больницу идти, там медикаменты есть… но идти на окраину ценой своей жизни - опасно..люди боятся. Они и сюда под угрозой жизни приходят за жизненно необходимими медикаментами.

Авдіївка продовжує чинити спротив московській навалі, але обстріли міста стають дедалі потужнішими. Схоже, рашисти готові взяти місто за будь-яку ціну…