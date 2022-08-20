Голлівудський актор Роберт Де Ніро зіграє у картині "Розумники" (Wise Guys) Баррі Левінсона. Про це повідомляє Deadline.

Фільм, який зніме кінокомпанія Warner Bros. розповість про ватажків мафії - Віто Дженовезе та Френк Костелло. У середині ХХ століття вони керували двома злочинними кланами. У 1957 році Дженовезе намагався вбити Костелло. Після цього останній через поранення пішов з мафії.

За даними Deadline, дворазовий лауреат "Оскара" Де Ніро виконає одразу дві ключові ролі.

Баррі Левінсон відомий за стрічкою "Людина дощу", в якій знялися Том Круз і Дастін Хоффман. Картина здобула чотири премії "Оскар", у тому числі за режисуру.

Нагадаємо, що Роберт Де Ніро зізнався, що його батько - гей.