Роберт Де Ніро знову зіграє мафіозі [ Редагувати ]
Голлівудський актор Роберт Де Ніро зіграє у картині "Розумники" (Wise Guys) Баррі Левінсона. Про це повідомляє Deadline.
Фільм, який зніме кінокомпанія Warner Bros. розповість про ватажків мафії - Віто Дженовезе та Френк Костелло. У середині ХХ століття вони керували двома злочинними кланами. У 1957 році Дженовезе намагався вбити Костелло. Після цього останній через поранення пішов з мафії.
За даними Deadline, дворазовий лауреат "Оскара" Де Ніро виконає одразу дві ключові ролі.
Баррі Левінсон відомий за стрічкою "Людина дощу", в якій знялися Том Круз і Дастін Хоффман. Картина здобула чотири премії "Оскар", у тому числі за режисуру.
Нагадаємо, що Роберт Де Ніро зізнався, що його батько - гей.
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