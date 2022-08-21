Україна прагне перемог на всіх фронтах! Наша збірна з брейкінгу привезла додому перше місце зі світового чемпіонату Аутбрейк у Словаччині. У змаганнях брали участь представники 30-ти країн. Команди з росії та Білорусі - не допустили! Бо судді вирішили: брейк-данс - це про чесні битви, і агресорам на танцполі не місце! Світлана Шекера поспілкувалася з переможцями.

Акробатика на межі можливостей! Силові трюки, що вражають уяву! Яскрава хореографія, що поєднує все це в єдиний танець! Кожен вихід справжнього брейк-дансера на танцпол - немов доказ того, що для людини, яка прагне перемог, неможливого не існує.

Олександр Бойчук, B. Boy Drud (м. Львів):

Хвилювання трошки було, але більш керувала впевненість. Ми просто ставили перед собою задачу і виконували. То, шо ми маємо робити, в чому ми найкращі.

Олександр Бойчук зі Львова ділиться враженнями від участі у Міжнародному чемпіонаті Аутбрейк, що проходив у Словаччині. Один із наймасштабніших брейкінг-івентів у світі цьогоріч провели вже в дванадцяте.

Олександр Бойчук, B. Boy Drud (м. Львів):

Атмосфера була дуже заряджена, тому що після пандемії давно не було ніяких фестивалей, нічого не відбувалося, тому приїхало там до тисячі учасників, якщо я не помиляюсь, в командних змаганнях країна на країну було 27 команд, і чи хвилювались ми.

Українська команда готувалася до змагань заздалегідь. Але війна розкидала учасників нашої збірної по різних країнах. Утім пропустити таку визначну подію у світі вуличних танців навіть за таких надзвичайних обставин українці не змогли.

Олександр Бойчук B.Boy Drud (м. Львів):

Такої думки взагалі не було. Тому що ми вже тут бачимо, що люди вже втрачають увагу до України, до того, що відбувається, і ми не втрачаємо жодної можливості, щоб підняти наш прапор на будь-якого рівня змаганнях.

Тренувалися хто де міг. Переважно кожен сам по собі.

B.Girl Killa Kim (м. Київ):

Але найважливіше, що коли ми об'єдналися, ми відчули всю нашу силу, і сила наша в єдності.

Олександр Бойчук B.Boy Drud (м. Львів):

Ми вже зустрілись на місці. В нас в кожного вже по 15+ років досвіду, відповідно, у нас немає тренерів, ми зібралися, поставили перед собою ціль, впевнено ішли до результату.

Словацькі брейкери, дізнавшись, що збірна України навіть попри війну все ж таки приїде на Аутбрейк-2022, створили фонд підтримки наших бі-боїв. Допомагали і учасникам, і їхнім родинам, і тренерам. А от представникам росії та білорусі брати участь у змаганнях організатори - заборонили!

Максим Тележний, B.boy MaxT, тренер:

І коли російські танцівники побачили, що їх не пускають до Словаччини на турнір, то вони підняли великий галас, і це показало ще одну нову хвилю нерозуміння нас. Вони не розуміють, як ми живемо і що з нами відбувається. Вони хочуть їздити, святкувати, танцювати, як і раніше. Тому відбувся резонанс, і нас це тримає і підтримує, тому дякую Словаччині.

І от нарешті рішення суддів! Ця перемога України у танцювальній битві - більше, ніж просто черговий кубок у руках, кажуть наші брейкери. Це доказ того, що для українців не існує неможливого. І що разом ми здатні перемогти будь-якого, навіть на перший погляд найсильнішого противника!