Збройні Сили України завдали удару по базі російських військ в окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук і виклав відео пожежі.

Відео з наслідками прильотів по базах окупантів публікують і місцеві телеграм-канали.

Нагадаємо, що ЗСУ вдарили по Антонівському мосту в Херсоні.