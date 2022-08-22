ЗСУ вдарили по базі окупантів у Новій Каховці (відео) [ Редагувати ]
Збройні Сили України завдали удару по базі російських військ в окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук і виклав відео пожежі.
Відео з наслідками прильотів по базах окупантів публікують і місцеві телеграм-канали.
Нагадаємо, що ЗСУ вдарили по Антонівському мосту в Херсоні.
по темі
Україна, ймовірно, перехоплює у Росії стратегічну ініціативу і змушує Москву перерозподіляти сили. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Росія все частіше перекидає війська до Херсонської та Запорізької області з Донбасу. Ймовірно окупанти залишили спроби захопити Сіверськ і Слов'янськ
Росія нарощує сили на Запорізькому та Херсонському напрямках. До північно-східних регіонів Херсона стягнуто велику кількість озброєння та військової техніки. На Криворізький напрямок окупант перекинув три батальйонно-тактичні групи з Новопавлівського напрямку, а також ввів одну таку групу на Запорізькому напрямку
На Донецькому напрямку противник продовжує ведення наступальних дій. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському і Авдіївському напрямках.
21 серпня Сили оборони України знищили чотири засоби протиповітряної оборони росіян. Про це повідомив Генштаб ЗСУ
На Авдіївському напрямку підрозділи противника мають частковий успіх при наступі у напрямку Лозівський - Піски. На Південнобузькому напрямку ворог має частковий успіх при наступі на Васильки - Благодатне. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 21 серпня
На Південнобузькому напрямку окупанти посилили угруповання силами до двох батальйонних тактичних груп за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 18 серпня