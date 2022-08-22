Серед країн Європейського союзу лише Австрія і Угорщина досі не поставляють Україні озброєння для боротьби проти російської федерації.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"За виключенням Угорщини і Австрії, як нейтральної країни, зараз для жодної країни Європи постачання зброї в Україну не є табу, хоча було таким. Тому питання не в тому, що вони (країни ЄС, - ред.) проти, питання в тому, що коли вони за, але в практичній площині з'являється багато різних речей, аргументів і дискусій", - сказав він.

Кулеба додав, що політичні дискусії західних партнерів про те, коли та яку зброю передавати, коштують Україні щоденних втрат на фронті.