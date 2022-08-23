Примусова мобілізація і діти як заручники. На тимчасово окупованій території Луганської області російські військові буквально викрадають неповнолітніх і використовують їх як інструмент тиску на батьків. Підлітків затримують на вулиці буцім-то для встановлення особи. Потім чекають поки у відділок прийдуть їхній батько або старший брат. Після цього чоловікам видають повістки та забирають у військомат. А далі - навіть без медкомісії відправляють на тижневе навчання, і потім - на фронт.

Такий спосіб мобілізації тут називають "могилезацією", бо вижити нереально. На окупованій Донеччині ситуація з призовом в терористичну "ДНР" - аналогічна. Загалом на східному фронті напруга на піку. Бахмут, Авдіївка, Сіверськ - напрямки наступу окупантів і нашої оборони. Новини українського Донбасу збирав Євген Соломін.

Я не знаю, что происходит. Но попали жестко. Склад или я не знаю...

Так в Алчевську виглядає демілітаризація складів окупантів. Уже навіть місцеві починають тролити недолугість рашистів. Ті вісім років вдень і вночі наповнювали склади російською зброєю та кричали про "Донбас, який "бамбят". І на дев'ятому році війни таки докричалися.

Сейчас опять еб***т сильно! Вот так и живем, на***. Вот она - движуха наша! Ради чего?! Слышно, да?! Хотел паспать, бл***!

Неспокійно було і в окупованій Кремінній.

Вот воронка возле бани, вот воронка, вот баня. Сегодня утром прилетело.

Росіяни влаштували обстріли із сусіднього окупованого Сватового. Одразу приїхали пропагандистські телеканали. Зафіксували наслідки та поїхали. Місцевим порадили самотужки закопати вирву, розрівняти асфальт та вставити шибки.

Такое, бл***, доброе уторо сегодня!

На окупованих територіях російські терористи продовжують забирати чоловіків як "гарматне м'ясо" на передову. Їх кидають на першу лінію, щоб вирахувати за напрямком ведення вогню позиції наших збройних сил. Свіжомобілізовані майже одразу гинуть.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Мобілізованих в т.з. "ЛНР" за людей не вважають. Росіяни не ведуть облік загиблих на фронті, яких мобілізували на окупованих територіях. Резервів немає, тому росіяни застосовують будь-які методи, аби знайти "гарматне м'ясо" на тимчасово окупованих територіях та відправити на фронт.

Українські військові закликають луганських та донецьких "мобіків" - як називають мобілізованих на тих територіях чоловіків, здаватися. Це врятує їм життя.

Стоять, автомат на землю. Ложись, бл***, руки за голову! Пацани, все хорошо! Как и договаривались, все хорошо! Руки, сюда! Пошли-пошли!

Це перші луганчани, які добровільно захотіли скласти зброю перед українськими військовими. Під час спланованої операції вони вийшли на зв'язок, з'явилися у домовленому місці та нині в безпеці.

Олег Овчаров, військовослужбовець Збройних сил України:

На видео это могло выглядеть немного жестко, но мы тоже перестраховывались. У нас удалось достать с российского плена - а плен потому что это незаконная мобилизация. У нас удалось забрать двух жителей оккупированного Донбасса. И они точно доживут до конца войны и не будут принимать участия в преступлениях.

Тим часом окупанти в Сєвєродонецьку попри обіцянки відкрити школи першого вересня, облаштовують тут свої вогневі позиції…

Город Северодонецк. Вот работем. Пулемет!

… зі школи готуються воювати… з якоюсь Натою.

Школа №2. Мы всех укропов перемочим. Но мы не с укропами воюем. Мы с Натой. Правильно, да!

Вкотре російські війська спробували прорватися у районі Білогорівки та Верхньокам'янського. Останні кілька десятків квадратних кілометрів вільної Луганщини ворог і цього разу не зміг подолати.

З "бавовни" напередодні почався ранок і в Донецьку.

Спалахнула база інтернаціональної банди, яку називали "П'ятнашка". Бандформування сумновідоме за бойовими діями на Луганщині.

Окупанти підтвердили, що горять… склади одного із гіпермаркетів. Але так феєрично ковбаса з майонезом ще ніколи не вибухала. Від неї - купа 200-х та 300-х росіян та знищена ворожа техніка.

Розлючені черговим "курінням", окупанти почали обстрілювати контрольовану ними ж Горлівку.

У Костянтинівці російська ракета влучила у 17 школу.

Окупанти розстріляли заклад о четвертій ранку. Військових тут ніколи не було. Коригувальникам, які наводили ракети на ціль, абсолютно байдуже, що прифронтове місто залишилося без школи.

За інформацією Донецької обласної цивільної адміністрації:

Будівля отримала серйозні пошкодження. Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили вже 594 навчальних закладів у Донецькій області, у тому числі - 263 школи.

Бахмут та Авдіївку окупанти рівняють із землею. Обстріли тут припиняються лише тоді, коли рашисти перезаряджають зброю.

Технікум - город Бахмут…просто жесть. Здесь просто разворотило все.

Вугледар - ще одне майже знищене окупантами місто Донеччини.

Відсьогодні й до ранку 25 серпня на Донеччині вводять серйозні обмеження. Слов'янськ та Краматорськ фактично будуть закриті.

За інформацією Слов'янської та Краматорської ВЦА:

Зупиняється рух громадського транспорту, забороняється діяльність установ, організацій, підприємств усіх форм власності, не працюватимуть магазини, заклади харчування та побутового обслуговування населення, пошта, банки.

Обмеження будуть діяти до ранку 25 серпня. Громадянам рекомендують триматися ближче до бомбосховищ та не ігнорувати повітряних тривог.