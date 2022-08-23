Дії російських військ на території Запорізької АЕС можуть призвести до ядерної катастрофи. Москва має негайно створити демілітаризовану зону навколо станції.

Про це повідомляє голова Європейської Ради Шарль Мішеля під час саміту Кримської платформи.

"Ми хотіли б висловити наше велике занепокоєння через постійні обстріли Запорізької атомної електростанції. Російські дії ризикують призвести до ядерної катастрофи. Тому ми повністю підтримуємо заходи, які вживаються Організацією Об'єднаних Націй. росія має надати відповідний доступ, а також забезпечити створення демілітаризованої зони навколо ядерної електростанції", - заявив Шарль Мішель.