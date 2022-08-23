Львівський Оборонний Кластер, Run Ukraine та біговий клуб ProBig ініціювали міжнародний благодійний онлайн "Пробіг до 100 тисяч бронежилетів", аби зібрати кошти та реалізувати першу оперативну ціль створення ЛОК – забезпечити для сил оборони України 100 тисяч бронежилетів.

"Потреба в бронежилетах залишається. Ми прагнемо, аби якомога більше військових, медиків, працівників ДСНС, поліцейських отримали бронежилети для своєї щоденної роботи", - зазначив Максим Плєхов, Голова правління Львівського Оборонного Кластеру.

З початку повномасштабного вторгнення ЛОК вже безкоштовно забезпечив бронежилетами 80 тисяч військослужбовців.

"100% коштів від реєстраційного внеску будуть спрямовані на виготовлення бронежилетів для унаших захисників. Мета проекту важлива. І мені це дуже близьке, адже мій чоловік, до 24 лютого професійний спортсмен, олімпієць, а з 25 лютого доброволець ЗСУ і вже чотири місяці перебуває на лінії фронту. Його й побратимів захищають бронежилети від ЛОК", - розповідає Орися Демʼянюк, засновниця і головний тренер бігового клубу PROBIG.

Як винагороду, кожен учасник міжнародного "Пробігу до 100 тисяч бронежилетів" отримає унікальну пам’ятну медаль із бронесталі, із залишків після порізки листа на плити, які є основим захисним елементом бронежелетів українських військових.

"Пробіг до 100 тисяч бронежилетів» триватиме до 19 вересня. Відбуватиметься він в онлайн-форматі, тож долучитися може кожен охочий, з будь-якого куточка України чи світу. Учасник сам обирає локацію, час та комфортну дистанцію. Запрошуємо брати участь професійних бігунів та всіх, хто підтримує Україну", - прокоментувала Вікторія Веремієнко, Маркетинг директорка, партнерка Run Ukraine.

Вартість реєстрації - 890 гривень, та учасники, за бажанням, можуть задонатити більшу суму. Нагадаємо, що 100% коштів від реєстраційного внеску учасників в Пробігу будуть спрямовані на виготовлення бронежилетів для українських військових.

Організатори події запрошують реєструватись на Пробіг на сайті: https://do100.com.ua/

Довідка про ініціаторів Пробігу:

Львівський Оборонний Кластер — об’єднання спеціалістів оборонних підприємств, волонтерів та виробничих потужностей. Їх метою є забезпечення захисників України якісними та перевіреними бронежилетами.

Run Ukraine — один з найвідоміших та найбільших організаторів спортивних подій в Україні, таких як: Work.ua Kyiv Half Marathon, Wizz Air Kyiv City Marathon, Renovation Run тощо.

ProBig — біговий клуб міста Львова. Засновники Орися та Дмитро Дем’янюки — професійні спортсмени-легкоатлети, багаторазові чемпіони України та члени національної збірної команди України. З початком повномасштабної війни Дмитро пішов добровольцем в ЗСУ, Орися ж регулярно проводить благодійні спортивні ініціативи для допомоги українцям та ЗСУ.