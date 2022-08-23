Росіяни на території України чинять справжній екоцид. Злочини проти довкілля - жахають. Їх наслідки відчуватимуть і наші майбутні покоління. Зараз екологи намагаються зібрати всі можливі докази, щоб Україна могла звернутися до міжнародних судів і вимагати компенсацій. Наша Яна Танчак побувала в Чернігові разом з екологами та побачила, як фіксують злочини рф проти довкілля. Дивіться її матеріал.

Яна Танчак, кореспондентка:

Це центр Чернігова. Місто стало своєрідною фортецею на шляху російських військ до Києва. Чернігів місяць був в облозі. І сильно постраждав від обстрілів. Зруйновані й околиці. І будівлі в центральній частині.​

Загинули понад сімсот людей. Росіяни повністю знищили тут 146 житлових будинків. Більш як сім сотень будівель пошкоджені. Потрібно відновлювати кілька шкіл. З критичної інфраструктури найбільше постраждав Чернігівський водоканал.

Павло Вовк, заступник директора КП "Чернігівводоканал":

З п'яти насосних станцій водопроводу в нас пошкоджено три, одна з яких зруйнована повністю, з насосних станцій каналізації постраждало також: з п'яти дві, з яких зруйновано і підлягають фактично повній реконструкції.

Під час облоги в місті не було води - без електрики та зі зруйнованою інфраструктурою забезпечити нею містян було неможливо. А сам Чернігів балансував на межі екологічної катастрофи.

Наталя Мазюк, начальниця каналізаційних очисних споруд міста Чернігова:

В нас частина споруд - вони знаходились в аварійному стані, вони не могли працювати по механічній частині. Але як накопичувачі, як резервні ємності їх можна було використовувати, каналізація все ж таки надходила. Якби все це затягнулося, то ми б всю цю воду скидали б без очистки в ріку Білоус і це б призвело до екологічного лиха. Тому що стоки були дуже концентровані. Київ міг би пити те, що скинув Чернігів.

Навесні екологічне лихо оминуло. Але зруйновану росіянами інфраструктуру поки не відновили.

Наталя Мазюк, начальниця каналізаційних очисних споруд міста Чернігова:

Якщо ми вийдемо в осінь і осінь буде дуже така дощлива, то ми не зможемо дотримуватись нормативів ГДС і все таки прогнозовано передбачаємо, що якийсь скид недостатньо очищених стічних вод він все-таки відбудеться.

Якщо забруднення річок вдалося уникнути, то повітря та ґрунту - ні. Це відео охопленої полум'ям нафтобази у Чернігові. Резервуари з п'ятьма тонами дизельного палива горіли кілька діб.

А це кадри, як вогонь знищує гіпермаркет будівельних матеріалів. Вигоріли тонни полімерів. Докази екологічних злочинів рф збирають фахівці

Катерина Полянська, еколог:

В нас є дані з космічних знімків - до та після ситуації зафіксовані. Але тут нам потрібно ще повести детальну фотофіксацію в нас є відповідні протоколи фотофіксації в якому ви зазначаєте дату, розташування, мету виїзду модель - технічні засоби, фотоапарат і потім детально розписується нумерація знімків з фотокамери, за обсягами матеріалів, продуктів, які в ньому продавалися ви можете потім визначити, які збитки нанесено, тобто що горіло.

Звісно, екологічні злочини потрібно фіксувати якомога швидше. Але і через пів року про них не можна забувати.

Катерина Полянська, еколог:

Цей центр горів 28 лютого - за пів року картинка змінюється. Тому важливо всюди по всій території України намагатися якомога більше вносити все в базу даних. А потім вже перевіряти.

Ці докази ґрунтовні для міжнародного кримінального суду. Він має побачити не тільки знімки космічні з космосу. Він має побачити ще знімки з місця подій і це зокрема доказова база.

Екологи беруть проби ґрунту з воронки від авіабомби. Пояснюють - ґрунт це консервант, і навіть за кілька місяців можна визначити рівень забруднення, яке спричинив удар.

Катерина Полянська, еколог:

Це метод такого конверта, нам потрібно взяти для однієї проби з п'яти точок, це буде проба з середини воронки. І нам треба буде ще в куточках воронки взяти ще чотири проби.

І результату з однієї такої воронки буде достатньо, щоб вирахувати забруднення від авіаударів на всій території.

Анатолій Павелко, еколог:

Коли ми отримуємо космічні знімки певної території ми здатні порахувати кількість воронок. А також за їх розмірами та глибиною можемо визначити той чи інший вид снаряда. Який опинився на тій території. Оцінюємо. Скільки туди впало авіабомб, яке від них забруднення, скільки реактивних снарядів залпового вогню і скільки звичайних артснарядів - порахували скільки кожне із них забруднило і на підставі цього нараховуємо, яке було забруднення ґрунту.

А ось фінансові збитки рахують так - скільки знадобиться коштів на відновлення, або скільки земель стали непридатними для використання. Проби ґрунту екологи відправлять в лабораторії. Результати аналізів долучатимуть до позовів в міжнародні суди. В міністерстві захисту довкілля попередню шкоду внаслідок воєнних дій вже оцінили у 204 мільярди гривен. І зафіксували понад дві тисячі злочинів росіян проти екології.