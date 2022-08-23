Українські військові неодмінно звільнять усі тимчасово окуповані населені пункти Харківської області, а Харків ніколи не стане містом чорних спалених вікон.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Зеленський звернувся до харків'ян у день міста. Він зазначив, що Харків - це горде і героїчне місто.

Президент наголосив, що Харків - це місто з почуттям власної гідності, яке вміє себе захищати. Це охайне місто, яке вражає усіх, хто його відвідує і бачить, як містяни дбають про свої вулиці і двори навіть тоді, коли переживають жорстокий тиск російських окупантів.

"Сьогодні день Харкова. Зараз нашому Харкову не до свят. Так, Харків пережив багато несправедливості і жорстокості, але Харків ніколи не буде містом чорних спалених вікон і зруйнованих районів. Харків ніколи не підкориться цій нечисті, яка не має нічого, окрім артилерії і ракет. Ми обов'язково звільнимо всю Харківщину, ми знайдемо спосіб гарантувати безпеку нашому Харкову, і ми зробимо все, щоб відновити місто, я обіцяю", - сказав Зеленський.