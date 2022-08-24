Понад 80 тисяч військових: в Міноборони Британії повідомили про втрати росії [ Редагувати ]
Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив про те, що на шість місяців війни проти України російські втрати становлять понад 80 тисяч військових, якщо об'єднати загиблих, поранених, дезертирів. Про це пише The Guardian.
Ми в основному приймаємо дані про російські втрати, які складають - якщо об'єднати загиблих, поранених, дезертирів - понад 80 тисяч осіб з їхніх збройних сил. Це 80 тисяч за шість місяців порівняно з 15 тисячами, які вони втратили за десять років в Афганістані.
За словами Воллеса, росія знаходиться в дуже крихкому становищі.
Я говорив зі своїми начальниками розвідки сьогодні вранці, перед тим як виступити, Ви знаєте, просування росії можна виміряти в метрах на тиждень, а не в милях. Вона перемелює невеликі ділянки країни в спробі просунутися вперед-абсолютно протилежно триденної спецоперації, про яку вона говорила шість місяців тому.
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