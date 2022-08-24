Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив про те, що на шість місяців війни проти України російські втрати становлять понад 80 тисяч військових, якщо об'єднати загиблих, поранених, дезертирів. Про це пише The Guardian.

Ми в основному приймаємо дані про російські втрати, які складають - якщо об'єднати загиблих, поранених, дезертирів - понад 80 тисяч осіб з їхніх збройних сил. Це 80 тисяч за шість місяців порівняно з 15 тисячами, які вони втратили за десять років в Афганістані.

За словами Воллеса, росія знаходиться в дуже крихкому становищі.