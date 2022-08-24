Втрати ЗСУ": у росії поширюють фейковий "документ" [ Редагувати ]
В росії продовжує спроби ведення інформаційно-психологічних операцій проти України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації в Telegram.
У мережі почали поширювати фейковий "документ", що містить відомості про величезні втрати ЗСУ.
Рашистські Telegram-канали поширили "документ", який нібито містить відомості про втрати, які за час війни з росією зазнали українські військові. Зокрема, пропагандист зазначає про "загальні втрати - 131 014 осіб.
У відомстві зазначили, що вказаний "документ" є фейковим, оскільки:
- у "документі" містяться помилки, не властиві українському діловому мовленню;
- в "документі" міститься багато росіянізмів: "інформації О загиблих", "отриманих поранення", "числяться (щодо Збройних сил)";
- згідно з правилами офіційного документообігу (ДСТУ 4163:2020), штрих-код проставляють у центрі нижнього поля першої сторінки документа.
У Центрі протидії дезінформації закликають перевіряти підозрілі "документи" і пам'ятати, що поширення таких фейків тільки допомагає ворогові.
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