Війна в Україні: що відбувається на фронтах 24 серпня [ Редагувати ]
Російські війська спробували атакувати позиції ЗСУ на Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Південнобузькому напрямках. Окупанти отримали відсіч і відступили. Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні 24 серпня.
- На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії районів Харкова, Світличного, Слатиного, Руських Тишків та ще двадцяти населених пунктів. Задіяв авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Пришиба, Рубіжного і Одноробівки.
- На Слов’янському напрямку ворог здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Нової Дмитрівки.
- На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Сіверська, Григорівки, Спірного, Івано-Дарʼївки та Верхньокам’янського.
- На Бахмутському напрямку обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії противника зазнали райони населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Соледар, Весела Долина, Бахмутське, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Васюківка, Кодема, Білогорівка та Яковлівка. Ударами авіації ворог намагався зруйнувати важливі обʼєкти в районах міст Соледар та Бахмут.
- Окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема. Отримали відсіч і ретирувалися.
- На Авдіївському напрямку ворог задіяв ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів неподалік Авдіївки, Олександрополя, Опитного, Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки і Невельського. Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Марʼїнка, Олександропіль та Водяне.
- Наступальними та штурмовими діями, вже вкотре окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське. Успіху не мали, традиційно зазнали втрат та відійшли.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямках населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Велика Новосілка.
- На Запорізькому напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Новополя, Малих Щербаків, Оріхова та ще п’ятнадцяти населених пунктів. Ударів авіації противника зазнали території біля Новосілки, Полтавки, Новополя і Дорожнянки.
- На Південнобузькому напрямку ворог здійснив невдалу спробу наступу в напрямку Миколаївки. Українські воїни завдали ворогу втрат та відкинули назад.
Нагадаємо, що 24 серпня у Міноборони України заявили про те, що Росія ще має можливість підписати свою капітуляцію та піти з української землі.
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