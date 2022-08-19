Бахмут знову обстріляли російські окупанти, є жертви [ Редагувати ]
російські окупанти продовжують обстріли Бахмута. Сьогодні вранці були завдані удари по місту, внаслідок чого трапилась пожежа та загинули цивільні.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Донецькій області.
За повідомлення рятувальників після обстрілу міста загинуло 2 особи. Вранці росіяни обстріляли місто, через що загорілась господарча споруда.
За годину пожежу загасила і знайшли тіла загиблих. Також до рятувальників надійшла інформація від поліцейських, що внаслідок цього обстрілу поранень зазнала жінка 1951 року народження.
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