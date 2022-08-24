Японія допоможе Україні з відновленням зруйнованих війною об'єктів - посол [ Редагувати ]
Джерело: BBC
Японія має намір допомагати Україні з відновленням інфраструктури після завданих руйнувань в результаті агресії росії.
Про це заявив посол Японії в Україні Мацуда Куніорі, повідомляє у Twitter посольство Японії в Україні.
Також Токіо готове надати Києву всебічну допомогу в проведенні комплексних реформ в Україні.
"Японія як і раніше буде послідовно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Крім того, Японія буде співпрацювати з Україною заради відновлення і реформування країни", - заявив Куніорі.
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