Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив про те, що російська армія при обстрілах Чаплиного Дніпропетровської області могла застосувати реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С". Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Проте остаточно про тип зброї можемо говорити лише за висновком вибухотехніків.

Не хочеться говорити остаточно, але є інформація, що це могли бути снаряди РСЗВ "Торнадо С". Втім, остаточно можна сказати тоді, коли на місці вибухотехніки знайдуть залишки ракет - їх двигуни, маркування, тоді можемо точно говорити, який об'єкт боєприпасів був застосований окупантами.

Станом на 25 серпня пошуково-рятувальні роботи завершилися, через ворожий обстріл загинули 25 осіб (серед них двоє дітей), а 31 людина отримала поранення.