Удар по залізничній станції: окупанти могли обстріляти Чаплино з "Торнадо С" [ Редагувати ]
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив про те, що російська армія при обстрілах Чаплиного Дніпропетровської області могла застосувати реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С". Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
Проте остаточно про тип зброї можемо говорити лише за висновком вибухотехніків.
Не хочеться говорити остаточно, але є інформація, що це могли бути снаряди РСЗВ "Торнадо С". Втім, остаточно можна сказати тоді, коли на місці вибухотехніки знайдуть залишки ракет - їх двигуни, маркування, тоді можемо точно говорити, який об'єкт боєприпасів був застосований окупантами.
Станом на 25 серпня пошуково-рятувальні роботи завершилися, через ворожий обстріл загинули 25 осіб (серед них двоє дітей), а 31 людина отримала поранення.
по темі
У вівторок, 23 серпня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення
Українські прикордонники спільно з артилеристами Збройних сил України знищили російську систему протиповітряної оборони в Харківській області
Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію станом 06:00 20 серпня щодо російського вторгнення
Ворог скаржився на виснажливі темпи наступу за межами Луганської області
У вівторок зранку, 16 серпня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом 06:00 щодо російського вторгнення