Окупанти обстріляли Чугуївський район: є жертви [ Редагувати ]
У четвер, 25 серпня, окупанти обстріляли село Леб'яже в Чугуївському районі Харківської області. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Жертвами обстрілу стало подружжя.
Ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинув 62-річний чоловік. Його 41-річна дружина отримала поранення та була госпіталізована. Її стан медики оцінюють як стабільний. Поранення легке.
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