Маріуполь затягнуло димом через масові пожежі [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В окупованому Маріуполі масові пожежі, в результаті місто затягнуло димом.
Про це повідомляє в Telegram радник мера Петро Андрющенко.
За його словами, все місто в диму і пожежах, а люди їздять на пляжі за піском, щоб самостійно їх загасити.
"Води немає. Так зване МНС, розуміючи що тут не намародериш - не бере або кидає трубку. Окупаційного керівництва в місті немає. Хаос і руйнування. Стандартні наслідки російського світу в повній мірі", - зазначив він.
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