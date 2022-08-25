В окупованому Маріуполі масові пожежі, в результаті місто затягнуло димом.

Про це повідомляє в Telegram радник мера Петро Андрющенко.

За його словами, все місто в диму і пожежах, а люди їздять на пляжі за піском, щоб самостійно їх загасити.

"Води немає. Так зване МНС, розуміючи що тут не намародериш - не бере або кидає трубку. Окупаційного керівництва в місті немає. Хаос і руйнування. Стандартні наслідки російського світу в повній мірі", - зазначив він.