Румунія передала Україні десятки тисяч боєприпасів, запчастини та стрілецьку зброю [ Редагувати ]
Румунія передала Збройним Силам України п'ятий пакет військової допомоги, куди увійшли боєприпаси, стрілецька зброя та запчастини до військового обладнання. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
Він зателефонував румунському колезі Васілє Дінку та подякував йому за підтримку України у визвольній війні проти російських загарбників.
Це сотні одиниць стрілецької зброї, десятки тисяч необхідних боєприпасів і запасних частин для різного озброєння.
Глава Міноборони Румунії написав у Twitter, що пів року тому війна в Європі "здавалася абстрактною", але сьогодні "в самому розпалі абсурдна війна, що принесла страждання, сльози та кров невинним людям".
Румуни підтримують український народ. Дай Боже Україні миру та свободи!
Нагадаємо, що 24 серпня США оголосили найбільший пакет військової допомоги Україні на суму майже $3 млрд.
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