Курс валют на 26 серпня [ Редагувати ]
У п'ятницю, 26 серпня, в обмінних пунктах України курс долара у продажу знизився на 5 копійок до 40,60 гривень за долар.
Про це свідчать дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 39,75 грн (39,80 - 25 серпня)
- продаж - 40,60 грн (40,65 - 25 серпня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 39,65 грн (39,65 - 25 серпня),
- продаж - 40,75 грн (40,80 - 25 серпня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 8,10 грн (8,10 - 25 серпня),
- продаж - 8,55 грн (8,55 - 25 серпня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 26 серпня становить 36,4808 гривень за євро (+0,1755 грн).
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