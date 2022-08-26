У п'ятницю, 26 серпня, в обмінних пунктах України курс долара у продажу знизився на 5 копійок до 40,60 гривень за долар.

Про це свідчать дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

купівля - 39,75 грн (39,80 - 25 серпня)

продаж - 40,60 грн (40,65 - 25 серпня) за долар.

Середній курс євро становить:

купівля - 39,65 грн (39,65 - 25 серпня),

продаж - 40,75 грн (40,80 - 25 серпня) за євро.

Середній курс злотого становить:

купівля - 8,10 грн (8,10 - 25 серпня),

продаж - 8,55 грн (8,55 - 25 серпня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 26 серпня становить 36,4808 гривень за євро (+0,1755 грн).