Місія МАГАТЕ планує відвідати Запорізьку АЕС наступного тижня. Про це повідомила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

Нагадаємо, напередодні через дії окупантів найбільша в Європі атомна станція була повністю знеструмлена. Це сталося вперше в історії роботи ЗАЕС. Яка ситуація на об'єкті зараз - розкажемо далі.

На Запорізькій АЕС відновили енергопостачання. О 14-ій годині один із зупинених напередодні енергоблоків під'єднали до мережі та розпочався набір потужності. І по суті відновилося виробництво електроенергії для потреб України. Про це повідомили в "Енергоатомі". Нагадаю, напередодні через дії російських окупантів ЗАЕС була повністю знеструмлена. Таке сталося вперше за весь час роботи станції.

Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання лінія зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України. Три інших лінії зв'язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів.

Своїми діями росія вкотре поставила світ під загрозу радіаційної катастрофи, зазначив президент України. Уникнути аварії вдалося завдяки увімкненню аварійного захисту енергоблоків. Спрацювали генератори та автоматика, оперативно діяли й працівники станції.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми робимо все, щоб не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої держави. Ключове - потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Бо кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції - це ризик глобальної радіаційної катастрофи.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що має намір особисто очолити місію на станцію. Візит експертів заплановано на наступний тиждень, повідомила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль. За її словами, окупанти перешкоджають цьому. Завдаючи ударів по Енергодару, рашисти вдаються не лише до ядерного шантажу, а й створюють гуманітарну катастрофу. Напередодні, внаслідок чергового обстрілу, у місті зникли вода та світло. Без електрики залишилися лікарні на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Віктор Ляшко, Міністр охорони здоров'я України:

Під загрозою опинилося найцінніше - життя людей, які сьогодні знаходяться в операційних, на ШВЛ, у реанімаціях на території Херсонської та частини Запорізької областей. Знеструмлюючи наші лікарні, рф вчергове показує світу своє справжнє обличчя - обличчя терориста.

Через ситуацію на атомній станції на Запоріжжі цілодобово стежать за рівнем радіації.

Тарас Тищенко, головний санітарний лікар Запорізької області:

Гамма-фон Запорізької області залишився на довоєнних рівнях властивий для наших територій і становить від 7 сотих до 13 мікрозіверт за годину. Дослідження гамма-фону на території здійснюється тричі на добу. В містах Енергодар, Кам'янка Дніпровська, Запоріжжя - раз на дві години.

Втім, поки на станції перебувають окупанти - гарантувати безпеку неможливо. Тож область готується до різних сценаріїв. Зокрема, опрацьовують плани сповіщення та евакуації населення.