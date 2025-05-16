Україна з початку війни витратила понад $770 мільйонів на закупівлю зброї у приватних постачальників по всьому світі, яка в результаті так і не була поставлена. Про це пише Financial Times.

В основному це було спричинено хаосом у перші місяці війни, коли в умовах нестачі боєприпасів були припинені звичайні правила, за якими країна закуповувала зброю, і чиновникам доручили шукати її скрізь, де тільки можливо.

Це було дуже схоже на ситуацію під час ковіда, коли закупівлі масок вийшли з-під контролю.

Боєприпаси та зброю замовляли у локальних постачальників, маловідомих компаній або через посередників з сумнівною репутацією, багато з яких після отримання авансом великих сум не постачали замовленого і зникали з грошима. Загалом FT нарахувала майже 30 таких угод вартістю кілька мільйонів кожна.

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Наприклад, 28-річний житель Арізони, Таннер Кук, який відкрив невеликий магазин зброї на околиці Тусона і раптово отримав велике замовлення від України, яке так і не виконав. Україна виграла справу проти нього у суді, але це не призвело до повернення коштів.

Крім того, найчастіше військова техніка купувалась за завищеними цінами, але виявлялася непридатною до використання.

У свою чергу деякі іноземні збройові компанії заявляють, що "стали жертвами внутрішніх чвар і корупції з боку українських чиновників та державних збройових посередників", що може бути причиною зниклих мільйонів.

Наразі українська влада намагається повернути вже сплачені аванси через суди. У деяких випадках ці закупівлі мали корупційну складову. В Україні були звільнені десятки чиновників, які відповідали за закупівлі, щодо деяких ведуться кримінальні справи.

Річний бюджет України на закупівлю озброєнь становить $6-8 млрд.

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Раніше "Подробиці" писали про "золоті яйця" Міноборони: як на закупівлі продуктів для армії у 2022-2023 роках вкрали сотні мільйонів гривень.