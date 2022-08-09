У Пентагоні зробили заяву про передачу Україні ЗРК NASAMS [ Редагувати ]
Україна отримає зенітні ракетні комплекси малої та середньої дальності NASAMS впродовж кількох місяців. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Кол.
У цьому пакеті немає NASAMS, є ракети AMRAAM для NASAMS. Постачання NASAMS готуються. Ми думаємо, що вони прибудуть у наступні кілька місяців.
США оголосили про плани щодо постачання NASAMS Україні у липні в рамках пакету допомоги на $820 млн. Планувалося, що Пентагон направить Києву два ЗРК.
ЗРК NASAMS
8 серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги Києву на $1 млрд. До нього увійшли ракети для NASAMS AMRAAM. Ці ракети також використовуються у винищувальній авіації.
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