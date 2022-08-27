Переїзд такого підприємства на Волинь - корисний і для регіону

Мешканець Маріуполя Андрій Михайлов через військову агресію росії двічі перевозив власний бізнес. Уперше - 2014-го релокував підприємство із перероблювання поліетиленових пляшок до Запоріжжя, а згодом знову відкрив ще одну лінію в рідному місті. Тепер, після повномасштабного вторгнення рашистів на українські землі, бізнесмен перевіз працівників та обладнання, яке вціліло, на Волинь.

Історію переселенця, який не здався і працює, попри виклики, розкажемо далі.

24 лютого застало Андрія та його родину в Ірпені, де вони мешкали останнім часом. Чоловік вивіз дружину з дитиною до Німеччини, а сам - залишився допомагати біженцям. Андрій демонструє свою машину, яка місяць простояла на ірпінському мосту.

Взагалі не було ні вікон, нічого. Ось так вона зараз виглядає, вся посічена. Насправді наскрізь прострелена.

Андрій Михайлов 13 років займається перероблюванням поліетиленових пляшок. Мав сортувальні лінії у Запоріжжі та Маріуполі.

Це готова продукція, її можна повторно використовувати. Даємо інше життя пляшкам.

У Нововолинську чоловік волонтерив, а потім дізнався про програму релокації бізнесу від Мінекономіки.

Андрій Михайлов, підприємець:

Роздивлялися дуже різні локації в різних областях, але тут дуже багато мерія нам допомогла В Маріуполі залишились ще дві лінії, яких, напевно, вже не існує та будівлі виробничі.

Приміщення, в якому відновила роботу компанія, довго було порожнім. Тут є вода, електрика - комунікації, без яких неможлива переробка. Щоб налагодити процес, знадобилося чотири місяці. Лінія працює другий тиждень.

Андрій Михайлов, підприємець:

Ми беремо пластик, який мав би йти на сміття, його переробляємо, щоб можна було повторно використовувати. Наприклад, можна зробити з нього повторно пляшку або неткане волокно, футболку, наприклад, можна зробити. Або пакувальну стрічку. Дуже багато продукції можна виробляти з нього. Ми виробляємо сировину для інших підприємств.

На сході країни через війну потужностей, щоб переробляти пластикові відходи, стало менше. Ця фура із пресованими ПЕТ-пляшками приїхала із Запоріжжя.

Олександр Остапенко, водій:

Якщо самі не справляємось з перероблюванням, то працюємо з такими підприємствами, які переробляють цю продукцію. А так взагалі займаємось збором цієї продукції.

Зараз на переробці в Андрія працює п'ятеро робітників. Двоє - переїхали на Волинь разом з підприємством.

Юрій Басан, працівник підприємства:

Подобаються люди, з яким я працюю і зарплата нормальна, мене влаштовує все. Сім'я пізніше має приїхати, поки сам.

Максим - місцевий. Чоловік влаштувався на роботу, коли дізнався про вакансії. Поки він тут кілька днів, знайомиться з етапами перероблювання.

Максим Чумак, працівник підприємства:

Пляшки йдуть, потім воно вимивається через ванну, потім йде вдруге і вже в сушку. А далі на готове йдуть пляшки подрібнені. Прийшов сюди, бо на даний момент в місті немає роботи. Самі знаєте, війна.

Переїзд такого підприємства на Волинь - корисний і для регіону. В містах поліетиленові пляшки збирають в окремі контейнери. Комунальники Нововолинська возять тару на Львівщину. Проте нині міркують над тим, щоб почати перероблювання на місці.

Олег Голян, директор комунального підприємства Нововолинська:

Для процедури пресування в нас прес є, ми готові, я думаю, починаючи з вересня місяця налагодимо сортування і пресування ПЕТ-пляшки і надіюсь, що будемо плідно співпрацювати з даним підприємством. При тому, що в нас близько 40 тисяч населення, в нас не такий великий вихід ПЕТ-пляшки - близько 5-6 тонн в місяць.

Релоковане на Волинь підприємство здатне переробляти до 200 тонн тари на місяць. Приблизно стільки відходів разом продукують західні регіони України.

Андрій Михайлов, підприємець:

Ми вже купуємо в компаній, які сортують тут на місці. Тобто, в нас є вже з Тернополя, з Вінниці, Києва, розмовляємо з хлопцями з Рівного.

Після 24 лютого на Волинь перевезли виробництво 11 підприємств. Ще 17 - у процесі релокації й мають відновити роботу у найближчі місяці.