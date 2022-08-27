Всесвітня продовольча програма ООН відновила закупівлю в Україні пшениці для регіонів світу, які зіткнулися з голодом, у тому числі Ефіопії та Ємену. Про це заявив 27 серпня постійний координатор ООН у Спеціальному координаційному центрі (СКЦ) в Стамбулі Амір Махмуд Абдулла, слова якого наводить прес-служба ООН.

Хоча ця угода покриває комерційні операції з метою відновлення експорту, чорноморська ініціатива дозволила Всесвітній продовольчій програмі ООН відновити купівлю пшениці в Україні для гуманітарних операцій у країнах, які переживають голод, таких як Ефіопія та Ємен.

Про обсяги закупок поки не повідомляється. У серпні ООН орендувала судно для доставки пшениці з України до Ефіопії.

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за участю ООН було підписано угоду щодо вивезення зерна з трьох портів - Одеси, Чорноморська та Південного. Туреччина зобов'язалася контролювати доставку вантажів і доглядати їх. Для цього було створено Спільний координаційний центр.

26 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже експортувала 1 млн тонн продовольства через порти Одещини після укладання "зернової угоди".