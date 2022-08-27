ООН поновлює закупівлю продовольства в Україні для Ефіопії та Ємену [ Редагувати ]
Всесвітня продовольча програма ООН відновила закупівлю в Україні пшениці для регіонів світу, які зіткнулися з голодом, у тому числі Ефіопії та Ємену. Про це заявив 27 серпня постійний координатор ООН у Спеціальному координаційному центрі (СКЦ) в Стамбулі Амір Махмуд Абдулла, слова якого наводить прес-служба ООН.
Хоча ця угода покриває комерційні операції з метою відновлення експорту, чорноморська ініціатива дозволила Всесвітній продовольчій програмі ООН відновити купівлю пшениці в Україні для гуманітарних операцій у країнах, які переживають голод, таких як Ефіопія та Ємен.
Про обсяги закупок поки не повідомляється. У серпні ООН орендувала судно для доставки пшениці з України до Ефіопії.
Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за участю ООН було підписано угоду щодо вивезення зерна з трьох портів - Одеси, Чорноморська та Південного. Туреччина зобов'язалася контролювати доставку вантажів і доглядати їх. Для цього було створено Спільний координаційний центр.
26 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже експортувала 1 млн тонн продовольства через порти Одещини після укладання "зернової угоди".
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У Мінінфраструктури сподіваються, що вже восени зможуть відправляти зерновим коридором до ста суден щомісяця. Принаймні, попит на перевалку постійно зростає і зараз - цитую - десятки і десятки суден стоять у черзі, щоб мати можливість зайти в українські порти.
За даними сервісу відстеження суден Marine Traffic, йдеться про суди S-Breeze та Adnan Torlak. Суховантаж S-Breeze з 44 тис. тонн кукурудзи йде з порту Чорноморськ до Єгипту. Судно Adnan Torlak, яке також вийшло з порту Чорноморськ, доставить до Монтуару у Франції 14,75 тис. тонн ріпаку.
Судно Zumrut Ana перевозить 6,3 тис. тонн соняшникової олії до Венеції. Cуховантаж Ocean з 25 тис. тонн пшениці прямує до порту турецького Мармара
Там чекають на українське зерно, за вивезення якого навіть править молитви Папа Римський.
Сьогодні вранці з портів "Чорноморськ" та "Одеса" вирушили 3 судна з українським продовольством - PETREL S з Чорноморська, а також SARA та EFE з Одеського порту. На їх борту понад 33 тис. тонн агропродукції