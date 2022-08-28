Претензії та кримінальна справа. Так кремль відреагував на те, що в Латвії прибрали ще один радянський обеліск. Великий монумент армії СРСР знесли у ризькому Парку перемоги. У момент, коли обеліск заввишки 79 метрів падав донизу, одні аплодували, інші протестували. Та зашкодити демонтажу прихильники радянщини не змогли. У Латвії і далі "мінусуватимуть" символи радянської епохи та окупації. Де ще зносять пам'ятники, і чим керуються, дізнавалася Анна Басова.

Остаточне падіння радянського режиму - так у мережі користувачі назвали момент фінального демонтажу пам'ятника визволителям. Обеліск на згадку про визволення Латвії від німецьких загарбників звели у 1985-му - тоді країна була однією з 15-ти соціалістичних республік СРСР.

Угіс Поліс, автор ініціативи зі знесення радянського пам'ятника:

Під час Другої світової війни одна армія замінила іншу, а Латвія так і залишилася окупованою. Це нагадування про депортації, репресії та інші звірства радянських військ. Тому абсолютно точно цей обеліск не означає нічого хорошого.

Конфлікт навколо монумента загострився після початку повномасштабної війни росії проти України. А надто - 9-го травня. Цього року обеліск заздалегідь очепили, відмовляли навіть охочим покласти квіти. Букети до плит підносили самі поліціянти.

Я буду требовать положить цветы... - Требовать вы будете, это самое, потом. - У меня отец погиб во Ржеве. Мне было три года, ему 24. Так может быть последнее, если я принесла сюда цветы, разве это преступление?

А вже за кілька днів, 12-го травня, латвійський Сейм одностайно ухвалив рішення про демонтаж пам'ятника. До останнього руки були зв'язані російсько-латвійським договором, за яким Рига зобов'язувалася гарантувати захист меморіальним спорудам. Але депутати постановили - щойно росія вторглася в Україну, угода втратила юридичну силу.

Яніс Ланге, представник мерії Риги:

Це питання цінностей. І для латвійців радянський обеліск - символ окупації, в якій наша країна жила після Другої світової війни. Саме після вторгнення росії в Україну ми вирішили, що не можемо більше заплющувати очі на подібне.

До рішення суспільство поставилося неоднозначно. За статистикою, близько чверті населення Латвії - етнічні росіяни. Вони й влаштували стихійну акцію протесту біля монумента, коли той збиралися демонтувати. 4-х учасників поліція затримала, та минулося без серйозних інцидентів. Саме місце знесення обнесли парканом, тож навіть наблизитися до уламків ніхто не зміг.

Дмитро Прокопенко, громадський активіст:

Я вважаю, що латвійці та росіяни повинні мирно уживатися в Латвії. Рига - наполовину російське місто, і тому, на мою думку, одна половина держави просто зобов'язана поважати іншу.

А це - естонське місто Нарва. Від російського Івангорода його відокремлює однойменна ріка, більшість населення тут - російськомовні. Та це не впливає на загальну позицію Естонії - одного з головних лобістів українських інтересів у Євросоюзі. За урядовим наказом копію танку Т-34, який донедавна височів над Нарвою, зняли й відвезли до військового музею. Майданчик, де стояла бойова машина, обіцяють зробити нейтральним місцем вшанування пам'яті загиблих у війнах.

Даніель Куракін, житель Таллінна:

Этот танк, он символизирует собой в первую очередь оккупацию нашей страны. И сейчас в Украине россия занимается примерно тем же, чем занимался советский союз в 40-44 годах. Поэтому эти памятники и конкретно этот танк сейчас вызывают у эстонского общества крайне болезненные ассоциации.

Кирило Смірнов, житель Нарви:

Я не могу сказать, что в Нарве все поддерживают то, что этот танк должен был остаться на своём месте. Есть также мнение, что его просто надо было снабдить соответствующей табличкой, чтобы он для многих уже больше не ассоциировался с оккупацией, а был таким музейным экспонатом, но на своём месте.

Ще далі пішла Литва. Віднедавна росіянам заборонили вхід до історичної садиби Пакруоїс - нині це готель, ресторан і туристична пам'ятка. Незалежно від громадянської позиції тримачам паспорта рф сюди - зась.

Гідріус Клімкевічюс, директор парку Пакруоїс:

Це дуже радикальне і прямолінійне послання росії та кожному її громадянину. І взагалі будь-кому, хто має відношення до війни чи підтримує агресію проти України.

Від 24-го лютого в Європі демонтували понад 20-ть радянських монументів. Найбільше - 8 - в Естонії, ще 6-ть - у Литві. 5-ть обелісків знесла Польща, три - Латвія та один прибрали у середмісті Гельсінки - Фінляндія. росія в уже звичний для себе спосіб заявила про переслідування своїх інтересів і утиски російськомовного населення за кордоном. А тамтешній слідчий комітет порушив не одну кримінальну справу. За якою погрожують притягнути винних до відповідальності.