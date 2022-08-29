Миколаїв залишився без водопостачання: що сталося [ Редагувати ]
З понеділка, 29 серпня, Миколаїв залишиться без холодної і гарячої води. Оскільки на водозаборі з Дніпро-Бузького лиману сталася аварія.
Про це повідомляє "Миколаївводоканал".
Фахівці повідомляють, що на ремонт може піти не один день.
"Запевняємо, що аварія сталася не в результаті бойових дій, а тому зробимо все можливе, щоб скоріше відновити водопостачання", - йдеться в повідомленні.
по темі
Силовики у прифронтових районах Миколаївської області затримали агента військової розвідки рф
У ніч на п'ятницю, 26 серпня, у Миколаєві прогриміли вибухи
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив про те, що в ніч на 25 серпня окупанти знову обстріляли місто
Вночі 20 серпня у Миколаєві пролунали потужні вибухи
У результаті обстрілів Миколаївського району 17 серпня поранено людину