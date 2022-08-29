З понеділка, 29 серпня, Миколаїв залишиться без холодної і гарячої води. Оскільки на водозаборі з Дніпро-Бузького лиману сталася аварія.

Про це повідомляє "Миколаївводоканал".

Фахівці повідомляють, що на ремонт може піти не один день.

"Запевняємо, що аварія сталася не в результаті бойових дій, а тому зробимо все можливе, щоб скоріше відновити водопостачання", - йдеться в повідомленні.