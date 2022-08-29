Росіян "відрізано" від Криму: ЗСУ знищили майже всі мости в Херсонській області (карта) [ Редагувати ]
В Херсонській області силами ЗСУ знищено практично всі великі мости, залишивши лише пішохідні переходи. Про це повідомляє Оперативне угруповання військ (ОУВ) "Каховка".
Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонської області вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи.
За даними військових, російська армія опинилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території захопленого Криму.
Для України це блискучий шанс повертати свої території.
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