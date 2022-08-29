Там базувалися окупанти: на Херсонщині горить машинний завод [ Редагувати ]
У понеділок, 29 серпня, у тимчасово окупованому Бериславі Херсонської області горить машинний завод. Про це повідомляється у Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.
У районі пожежі здіймається чорний дим.
В окупованому Бериславі Херсонської області горить машинний завод. Зазначимо, що території промислових підприємств нерідко використовуються ЗС росії як місця дислокації військової техніки та боєприпасів.
У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що в районі заводу був "приліт".
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