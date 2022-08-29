Німеччина планує націоналізувати "дочку" "Газпрому". Такою новиною рясніють заголовки німецьких видань. Федеральний уряд країни нібито вже навіть створив холдингову компанію, яка й зможе провести націоналізацію в стислі терміни.

Коли ж це може статися? І які надії на націоналізацію покладає Уряд Німеччини? Тетяна Логунова розкаже.

Підготовка до націоналізації. Саме так експерти розтрактували створення холдингу Securing Energy for Europe Holding. Цю компанію, як повідомляє впливове видання Welt am Sonntag, уряд Німеччини заснував таємно. Ще в травні. Мета вказана в установчих документах - гарантування безпеки енергопостачання. Спеціалізація діяльності - придбання, утримання та управління інвестиціями. Керівництво - двоє фахових адвокатів з юридичної практики, яка часто співпрацює з урядом. Створення цієї компанії журналістам підтвердили й представники німецького міністерства у справах економіки та захисту клімату. Мовляв, це був запобіжний захід.

Міністерству відомо про існування такої компанії. Її створення у травні 2022 року було виключно пересторогою на випадок реструктуризації. Такий підхід норма у корпоративно-правових випадках.

Якщо вірити виданню, націоналізувати уряд планує колишню дочку "Газпрому" - компанію Gazprom Germania, яка володіє кількома великими газовими сховищами. Нині ця філія називається майже так само, як і новостворений холдинг - Securing Energy for Europe. І з квітня її активи знаходяться в управлінні німецької Федеральної агенції з мереж. Відтоді ж, кремль запровадив проти цієї компанії та усіх її структур санкції. Заборонивши постачати їм російське блакитне паливо. Путін тоді натякнув на помсту.

володимир путін, президент росії:

Ситуация в энергетической сфере ухудшается в результате нерыночных, грубых мер, в том числе и административного давления на нашу компанию "Газпром" в некоторых европейских странах. Слышим уже и заявления некоторых официальных лиц о национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем.

Чи націоналізує Німеччина врешті-решт колишню доньку "Газпрому" точно невідомо. Утім, без державної допомоги компанія точно не вистоїть. Експерти вже підрахували, що для підтримки ліквідності й закупок газу на інших ринках, фірмі необхідні 10 мільярдів євро.