Димова завіса над Києвом! Жителі одразу кількох районів столиці напередодні нарікали на запах горілого у повітрі, а подекуди й на погану видимість. Михайло Манилюк з'ясував, що стало причиною такого явища та чи є ризик отруїтися.

Сорок літрів за секунду. Такий об'єм води викачує з канави ця помпа!

Рятувальники працюють у пекельних умовах. Тримають у руках шістдесяти кілограмовий рукав і гасять займання.

Село Стоянка. Це всього кілька кілометрів від Києва. Тут, на полі, загорілася трава - став тліти торф.

Дмитро Чичка, заступник начальника 36 Державної пожежно-рятувальної частини Ірпеня:

Площа загоряння трави була десь на площі двох гектарів, після обстеження ми виявили, що окремими очагами відбулося загоряння торфу на площі 6 гектарів.

Рятувальники вже два дні поспіль намагаються загасити пожежу. Кажуть - роботи додали палії!

Дмитро Чичка, заступник начальника 36 Державної пожежно-рятувальної частини Ірпеня:

Ми вважаємо, що це більше всього був підпал, тому що сінокіс хлопці наші виїжджали на гасіння трав'яного настилу, тому ми вважаємо, що це був підпал.

Їдкий дим від пожеж вітер швидко поширює на великі відстані, часом задихаються цілі міста й села. А тому рятувальники не виключають - загоряння біля села Стоянка могло стати однією з причин - чому напередодні димовою завісою вкрилися вулиці Києва.

Вікторія Рубан, речниця Гу ДСНС України у Київській обл.:

На території Київської області вчора на вечір було два осередка - це загоряння торфовищ поблизу села Стоянка Бучанського району і вчора в самому місті Вишгород було загоряння старих покришок гуми й іншого сміття, що можливо теж спричинило задимлення в самому Вишгороді. Але наразі продовжуємо гасіння поблизу села Стоянка. Там залучено два наших пожежно-рятувальних підрозділи.

Надзвичайники запевняють - вони метр за метром приборкують полум'я. Адже з цим краще не затягувати - торф'яники здатні довго тліти, знищуючи все живе довкола!

Дмитро Чичка, заступник начальника 36 Державної пожежно-рятувальної частини Ірпеня:

Саме перше - це розповсюдження на дуже великих площах, якщо його спочатку не загасити на самих перших, мінімальних проявах, коли ми його виявляємо, то може бути досить велика проблема. Тому що потрібно буде досить максимально сил засобів і всього іншого. Для того, щоб його погасити.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Загасити пожежу на торфовищі надзвичайно складно. Адже рослинні рештки здатні прогорати в глибину на кілька метрів. Відтак, щоб приборкати вогонь на площі всього одного квадратного метра, інколи потрібно витратити близько однієї тонни води.

До того ж через пожежі на торф'яниках у повітря потрапляють величезні обсяги діоксиду вуглецю (СО2). Цей газ є небезпечним для здоров'я людини. Тож у випадку задимлення, або ж якщо ви відчуваєте їдкий запах, - попіклуйтеся про захист!

Вікторія Рубан, речниця Гу ДСНС України у Київській обл.:

Любий викид в повітря, він може бути шкідливий, але перш за все він шкідливий для людей похилого віку, для хворих людей та для маленьких дітей, тому дійсно, якщо підвищена концентрація в повітрі, то якийсь час все ж таки намагайтеся не відчиняти вікна. Якщо потрібно - все ж таки робити вологе прибирання.

Надзвичайники обіцяють загасити пожежу біля села Стоянка вже завтра. Наголошують - жодних підстав для паніки немає. Заспокоїли нас і в Управлінні екології та природних ресурсів Київської міськдержадміністрації. За спостереженнями посадовців - станом на 12-ту годину дня стан повітря у столиці нормалізувався. Рівень забрудненості - низький. Радіаційний фон - у нормі. Тож можна сміливо дихати на повні груди!