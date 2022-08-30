В Одесі чутно вибухи без оголошення тривоги [ Редагувати ]
У вівторок зранку, 30 серпня, в Одесі пролунали звуки вибухів. Проте, у місті та області повітряну тривогу не оголошували. Про це повідомляє "Суспільне".
Журналісти зазначають, що вибухи прогриміли близько 07:31 години.
Однак в Одесі не спрацювали сирени оповіщення. Незважаючи на це, громадянам слід пройти в укриття.
Задля збереження життя потрібно залишатися у сховищах, доки не буде змоги пересвідчитися, що небезпека минула.
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