У вівторок зранку, 30 серпня, в Одесі пролунали звуки вибухів. Проте, у місті та області повітряну тривогу не оголошували. Про це повідомляє "Суспільне".

Журналісти зазначають, що вибухи прогриміли близько 07:31 години.

Однак в Одесі не спрацювали сирени оповіщення. Незважаючи на це, громадянам слід пройти в укриття.

Задля збереження життя потрібно залишатися у сховищах, доки не буде змоги пересвідчитися, що небезпека минула.