Вартість газу в Європі впала ще на 10% [ Редагувати ]
Вартість вересневого ф'ючерсу природного газу на хабі TTF у Нідерландах впала до $2 539 за 1 тис. кубометрів або 245 євро за МВт/год. З початку 30 серпня подешевшав більш ніж на 10%, свідчать лондонська біржа ICE.
Нагадаємо, що 29 серпня, ціни на газ у Європі за добу впали на 17%. Минулого тижня ціни на газ у Європі досягли $3 500 за 1 тис. куб. м на тлі повідомлень про зупинення постачання газу "Північним потоком" через "ремонт".
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Ціни на газ у Європі впали на 17% за підсумками торгів 29 серпня. Минулого тижня ціни на газ у Європі досягли $3 500 за 1 тис. куб. м на тлі повідомлень про зупинення постачання газу "Північним потоком" через "ремонт". До 26 серпня ціни на газ стали знижуватися. Як писав Bloomberg, це відбувалося через швидке заповнення підземних сховищ газу
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