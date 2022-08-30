Газ в Європі подешевшав до $2 539 за тисячу кубометрів

Вартість вересневого ф'ючерсу природного газу на хабі TTF у Нідерландах впала до $2 539 за 1 тис. кубометрів або 245 євро за МВт/год. З початку 30 серпня подешевшав більш ніж на 10%, свідчать лондонська біржа ICE.

Нагадаємо, що 29 серпня, ціни на газ у Європі за добу впали на 17%. Минулого тижня ціни на газ у Європі досягли $3 500 за 1 тис. куб. м на тлі повідомлень про зупинення постачання газу "Північним потоком" через "ремонт".

З 26 серпня ціни на газ стали знижуватися. Як писав Bloomberg, це відбувалося через швидке заповнення підземних сховищ газу.