Російські війська обстріляли Харків із артилерії вдруге за день, спалахнула пожежа у багатоповерховому будинку. Про це повідомив мер прифронтового міста Ігор Терехов.

За його словами, у Київському районі Харкова зафіксовано кілька артилерійських прильотів. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у багатоповерхівці. Про можливих постраждалих чи жертв інформації поки немає.

Нагадаємо, що зранку 30 серпня російська артилерія вдарила по центру Харкова, у місті почалася пожежа. Загинуло 5 людей, 7 поранено.