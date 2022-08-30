Загарбники обстріляли Харків з артилерії, виникла пожежа у багатоповерхівці [ Редагувати ]
Російські війська обстріляли Харків із артилерії вдруге за день, спалахнула пожежа у багатоповерховому будинку. Про це повідомив мер прифронтового міста Ігор Терехов.
За його словами, у Київському районі Харкова зафіксовано кілька артилерійських прильотів. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у багатоповерхівці. Про можливих постраждалих чи жертв інформації поки немає.
Нагадаємо, що зранку 30 серпня російська артилерія вдарила по центру Харкова, у місті почалася пожежа. Загинуло 5 людей, 7 поранено.
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