Харків знову під ворожим ударом. Росіяни вранці обстріляли місто касетними боєприпасами. Поранення отримав літній чоловік.

Зокрема окупанти поцілили по будівлі обласної адміністрації. І це вже не перший удар по адмінбудівлі.

Більше про ситуацію в місті розкаже Світлана Шекера.

Харків. Центр міста. Будівля обладміністрації. Після чергового обстрілу росіян сюди знову прилетіло.... Ракети влучили в те ж місце, куди рашисти вже вдарили "Калібром" першого березня.

Спершу харків'яни думали що то грім, бо саме в цей час була сильна гроза. Та виявилося, що то дві ракети, які вгатили по місту.

Ганна Оробейко, волонтер:

За полгода сюда не прилетало ни разу. Причем в одну и ту же воронку, и во дворе тоже. Т.е. опровергнута эта старая солдатская примета - в одну воронку. Но с другой стороны, это была ночь. Тут ночью предусмотрительно никого нет, поэтому я оценила, что такое комендантский час.

Пізній вечір і дощ - врятували людей. Через зливу на вулиці нікого не було. І дивом ніхто не постраждав. Після удару утворилася величезна вирва завширшки більше 10 метрів. Осколками потрощено фасад і так уже понівеченої будівлі. Через дорогу від місця влучання снаряда - волонтерський намет "Все для перемоги". Її теж пошкодили осколки, які розлетілися на всю площу. Та попри все - вона встояла.

Костянтин Рєдін, волонтер:

Дірки в наметі, в даху. Пробита підлога навіть. Бетонні бордюри, блоки навколо намету тут валялися.

Волонтери все відновлюють і вважають такий дабл-удар в одне й те ж місце - безглуздою люттю окупантів.

Тут вже прилітало, тут три ракети було, вже розбили будинок. Навіщо ще дві прислали? Чого вони цим хочуть досягнути? Що вони цим ударом в пусте місце? Поруч з тим же самим, буквально 5 м, де ми раніше був удар. Навіщо? Незрозуміло.

За рогом друга ракета зруйнувала триповерхову будівлю. У мерії кажуть, відновити її неможливо.

Ігор Терехов, міський голова Харкова:

Его нужно разбирать, чтобы оно не было в таком ужасающем виде. Будем делать, будем там слой асфальта делать. Будем тротуар делать для того, чтобы минимизировать то, что натворил российский агрессор. Мы задействуем наших людей, наших работников Салтовского депо, Октябрьского депо. Здесь работа, где помогают разбирать завалы. Помогают очищать дороги.

На Харківщині ж нині, за словами голови ОВА, ворог змінив тактику і почав наступати по всіх напрямках. У випадку загострення ситуації - чи то військової, чи то гуманітарної - до можливої евакуації з регіону готують 350 тисяч людей у Дергачівській, Чугуївській, Золочівській громадах.

Віктор Коваленко, голова Золочівської громади:

Іде мова про те, що в цих територіях немає чіткої підготовки до осінньо-зимового періоду. А якщо і є, то можливі удари по енергомережах, по газовим мережам. І тому відповідно, що можливо, не буде електроенергії, газу, а також води. І в цій ситуації буде людям важко переносити зиму.

Тож цивільних з районів готуються вивозити до Полтавської, Рівненської, Черкаської, Кіровоградської областей, які вже готують резервні місця. Хоча зараз, наголошують у військовій адміністрації, підстав для евакуації немає.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Підставами для цього можуть бути лише ризик оточення того чи іншого населеного пункту, або ризик ведення бойових дій на території того чи іншого населеного пункту, або пошкодження критичної інфраструктури під час осінньо-зимового опалювального сезону.

Першого вересня навчання у всіх закладах на Харківщині - і середньої, і вищої освіти - розпочнеться в онлайн форматі. Таке рішення ухвалили через небезпеку обстрілів на Харківщині.