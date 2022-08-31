Олена Зеленська презентувала будівництво фабрики-кухні у Бучі [ Редагувати ]
У Бучі з'явиться фабрика-кухня. Будівництво нового підприємства презентувала перша леді Олена Зеленська. Там готуватимуть їжу для навчальних закладів міста й сусідніх громад.
Спорудження об'єкта - це частина розпочатої до повномасштабної війни реформи шкільного харчування. Фабрика-кухня дає змогу приготувати до 10 тисяч порцій. Таким чином економить витрати на воду та електроенергію, а постачання їжі дітям стає систематизованим, безпечним і якісним.
Водночас в умовах війни потужності виробництва можуть розширити для забезпечення харчуванням будь-яких груп населення, які цього потребують. Зокрема, тимчасово переміщених осіб і місцевих жителів. Фабрика-кухня в Бучі - це пілотний проект. Згодом планують створити цілу мережу в різних регіонах України. Кожне з підприємств зможе забезпечувати харчуванням 30-40 навчальних закладів.
Олена Зеленська, перша леді України:
Ми мали подивитися уже збудоване таке підприємство у Маріуполі перед війною ... впевнена, що він буде втілений.
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