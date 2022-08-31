У середу, 31 серпня, росія обстріляла Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС. Про це повідомляється у Telegram мера Енергодару Дмитра Орлова.

Сьогодні саме туди має прибути місія МАГАТЕ.

Ранок 31 серпня. Будівля Енергодарськоі міської ради.

За даними голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка, мета цього "дійства" - створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища.