Візит МАГАТЕ для інспекції ЗАЕС: росія знову обстріляла Енергодар [ Редагувати ]
У середу, 31 серпня, росія обстріляла Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС. Про це повідомляється у Telegram мера Енергодару Дмитра Орлова.
Сьогодні саме туди має прибути місія МАГАТЕ.
Ранок 31 серпня. Будівля Енергодарськоі міської ради.
За даними голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка, мета цього "дійства" - створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища.
Распятого мальчика в трусіках пам'ятаєте? Те саме, тільки тепер "трусіки" намагаються одягти на мешканців "Енергодару".
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