Під час візиту на Запорізьку АЕС експерти МАГАТЕ зафіксують порушення. Після цього міжнародна спільнота повинна вимагати від росії повної демілітаризації станції та повернення її під контроль України. Про це повідомляє спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в Facebook.

Найбільша в Європі атомна станція майже шість місяців знаходиться під контролем російських солдатів. За цей час окупанти порушили сім принципів мирного використання ядерних об'єктів.

Україна вимагає звільнення ЗАЕС та її повної демілітаризації. Для цього міжнародна спільнота має посилювати тиск на рф.

У рамках місії експерти МАГАТЕ мають зафіксувати порушення стандартів і норм ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС на тлі російської окупації. Позиція України залишається незмінною: АЕС має бути негайно демілітаризована, деокупована та передана під повний контроль українського уряду.

Спікер МЗС додав, що місія МАГАТЕ надзвичайно важлива. Україна буде робити все, аби експерти безпечно дісталися на Запорізьку АЕС.