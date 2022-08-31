Повітряна тривога: у Києві вводять нові заборони [ Редагувати ]
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З 1 вересня у Києві під час повітряних тривог призупинятимуть роботи на будівельних майданчиках. Про це повідомляє КМДА.
Рішення прийнято, щоб дати кожному можливість подбати про свою безпеку і на час повітряної тривоги перейти в укриття. У тому числі і працівникам на будівництві.
Також там відзначили, що від жителів надходить багато скарг з приводу гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей і створювати додаткову напругу.
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