Школи подвійного призначення: як уживатимуться учні з родинами [ Редагувати ]
Школи подвійного призначення. Саме таку місію цьогоріч поклали на чимало навчальних закладів по всій країні. І хоча завтра вже стартує навчальний рік, деякі школи продовжують надавати прихисток переселенцям. Ніхто нікому не заважатиме, переконують і чиновники, й освітяни.
Тож, як уживатимуться учні з родинами? Чи буде комфортно і тим, і іншим? Майя Гуменна покаже все на прикладі однієї з чернівецьких шкіл.
10-річна Діана рятувалась із Красногорівки, на Донеччині, разом з матір'ю, ще трьома братами і сестрами та дядьком.
Іван Нефьодов, вимушений переселенець:
А ми якось з 14-му звиклі були. Але останнім часом там жорстко. Коли вже три ракети біля дому впали, то вже так. ГРАД, мінки не рахували, а оці штучки сильно, звісно.
За кілька місяців сім'я переїжджала зо 5 разів, коли потрібно було звільнити приміщення навчальних закладів. Тепер Діана із рідними оселились у чернівецькій школі, де житимуть і під час освітнього процесу. Тут дівчинка також і навчатиметься, хоча зізнається: сумує, бо не сподівалась на таку довгу розлуку із домом.
Діана, вимушена переселенка:
За моїми подругами, за усім. Тим більше, в мене кіт був там. І за моїми речами…
А Юлія переїхала із Житомирщини, бо шукала спокійнішого місця для своїх малюків. Хоч і тіснувато, каже, але спокійно.
Юлія, вимушена переселенка:
Постійно ці тривоги, ці стреси. То ми вирішили у більш безпечне місце сюди перебратися. Поки ми тут всі один на одному, але миримось, стараємось. Чистоту підтримувати, щоб дітям зручно було.
Старі майстерні та гардероб. Перший поверх цієї школи у Чернівцях роками не використовували, приміщення занепадали. Директорка закладу змогла налагодити співпрацю із громадською організацією. І завдяки підтримці благодійників з Німеччини та Данії, вдалося зробити капітальний ремонт.
Галина Фурдига, директорка школи №3 м. Чернівці:
Але стояло питання про те, за які кошти ремонтувати увесь великий перший поверх, де є купа приміщень, які не використовуються. Знайшли гроші, це міжнародні дотації, причому великі гроші, ми б напевне такі ніколи в житті б не зібрали.
Підтримали проєкт "Дах для переселенців" і батьки школярів, які вже з 1 вересня навчатимуться поруч на верхніх поверхах.
Галина Фурдига, директорка школи №3 м. Чернівці:
Всі мають розуміти, що це біда. І наші батьки власне й погодились на те, що якщо це сім'ї з дітьми.
На ремонт витратили понад мільйон гривень. Переселенці, які претендували на житло у школі, заповнювали заявки.
Володимир Антонюк, менеджер проєкту "Дах для переселенця":
Загалом у нас 60 місць. І ми намагаємось нікому не відмовляти. Але у першу чергу ми поселяємо жінок з дітьми і чоловіків з інвалідністю. Ми поселяємо їх на три місяці, і за цей період ми намагаємось знайти їм інше житло і дати їм можливість переселитись все-таки у комфортніше.
Наталія досі не може спокійно розповідати про 8 квітня. Коли з дітьми намагалися виїхати з обстріляного рашистами залізничного вокзалу Краматорська.
Наталія Овсяникова-Шульга, вимушена переселенка:
Це було жах. Жах, великий жах. І діти, дорослі. І машини взривалися. Саме сиділи на залізничному вокзалі, коли бахнуло. Повернулись додому і протягом двох діб нас вивезли.
Наталія із донькою і двома синами провела на валізах місяці, кочуючи з однієї школи до іншої. Діти тим часом продовжували навчання онлайн, жінка також працювала дистанційно у Краматорську. Тут, у школі, серед інших вимушених переселенців трохи заспокоїлись і шукають собі постійне окреме житло.
Наталія Овсяникова-Шульга, вимушена переселенка:
Вже хочеться свого куточка. При тому, що три учні. Не знаю, як це буде навчальний рік. При тому, що всі різні - це перший, це восьмий, це 11-ий клас, не знаю, як це буде. Але якось будемо..
Постраждалим від війни українцям тут також надають психологічну і юридичну підтримку, і допомагають із пошуком роботи.
по темі
Школярі, серед яких багато і тимчасово вимушених переселенців, обов'язково сядуть за парти. Лише у Чернівецькому ліцеї навчатимуться 52 внутрішньо-переміщених дітей, з них - 15 першокласників. Ольга Лучек познайомилася з майбутніми учнями.
Заклад відкрили місяць тому у будівлі, де планували розташувати туристичну базу. Та благодійники викупили приміщення, розпочали ремонт і тепер тут соціально-реабілітаційний центр для дітей.
Спочатку батьки робили це для сина, аби йому цікавіше було навчатися. А потім вирішили поділитися надбанням з усіма охочими.
Росія зруйнувала вже майже сотню спортивних об'єктів в Україні. І кожен п'ятий з них - не підлягає відновленню. За попередніми підрахунками профільного міністерства - на відбудову знадобиться понад 170 мільйонів доларів та щонайменше три роки.
Виховати розумних і освічених людей - не є головною метою рашистів. Їм треба виростити стадо, яке за потреби можна буде використати чи для картинки на їхньому пропаганда-тб, чи як гарматне м'ясо в якомусь черговому збройному конфлікті.
Ремонт затягнувся - через гроші. Спершу планували мінімальний перелік робіт, а після того, як з обласного бюджету виділили додаткове фінансування - взялися оновлювати все капітально - пояснює керівництво навчального закладу.