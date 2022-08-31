Український контрнаступ суттєво відрізняється від класичного російського типу ведення війни. Про це в ефірі "ТСН" заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Контрнаступ в українському розумінні - це трохи інший тип війни, який ми ведемо, це сучасний тип війни. Це Росія веде такий класичний радянський тип війни -коли зібрали певну кількість живої сили, кілька тисяч, і пішли окремим напрямком для того, щоб забрати півкілометра території. І скільки людей загине - для них немає жодної різниці.

Країни-партнери активно допомагають Україні, внаслідок чого зростає кількість озброєння у нашої армії. У ході контрнаступу ЗСУ застосують HIMARS та всі системи MLRS, щоб зруйнувати складську та транспортну інфраструктуру російських окупантів.

Ми активно залучаємо ці знамениті вже HIMARS та всі системи MLRS для того, щоб руйнувати тилове забезпечення. Ми інтенсивно руйнуємо всю цю складську інфраструктуру - склади першого, другого, третього рівня, паливні бази, оперативно-тактичні штаби. І таким чином ми знекровлюємо військові угруповання РФ і поступово відтісняємо їх зі своєї території. Саме таким буде контрнаступ.

Подоляк наголосив, що українські війська наступатимуть не лише на півдні України, а й по всій лінії фронту.

Навіщо ми робимо цю тактику тисячі порізів для російської армії? Тому що вони повинні панічно пересувати свої резерви всією лінією фронту, по всіх 1300 кілометрах. Нехай думають, де Україна атакуватиме саме сьогодні. Ми наступатимемо по всьому фронту. Атакуватимемо всю складську інфраструктуру по всій лінії фронту.

Нагадаємо, що 29 серпня ЗСУ почали контрнаступ на Херсон. За непідтвердженою інформацією, вже звільнено чотири села.