"Сприйняли свій тріск за наш": у Міноборони заявили про контрнаступ під Херсоном [ Редагувати ]
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що у росіїї говорять про те, що контрнаступ Збройних сил України під Херсоном нібито "з тріском провалився". Однак окупанти сприйняли свій тріск за український. Про це вона сказала під час телемарафону.
У них так сильно тріщало, що вони сприйняли свій тріск за наш, напевно. Тому не почули справжнього стану справ. Все покаже час і наша витримка.
До цього в міноборони рф заявили, що український наступ нібито провалився.
Чергова спроба наступальних дій противника з тріском провалилася.
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