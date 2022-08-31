Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що у росіїї говорять про те, що контрнаступ Збройних сил України під Херсоном нібито "з тріском провалився". Однак окупанти сприйняли свій тріск за український. Про це вона сказала під час телемарафону.

У них так сильно тріщало, що вони сприйняли свій тріск за наш, напевно. Тому не почули справжнього стану справ. Все покаже час і наша витримка.

До цього в міноборони рф заявили, що український наступ нібито провалився.