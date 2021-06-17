Кристина Асмус рассказала о личной жизни: "У меня есть отношения и не один год" [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Российская актриса Кристина Асмус после развода с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым тщательно скрывает личную жизнь. СМИ постоянно приписывали ей романы то с одним, то с другим актером, и наконец Кристина решила прокомментировать в Instagram слухи и домыслы.
Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке. Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилёвым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнерами по театру и съемочным площадкам. Ни с кем из выше перечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы.
Асмус призналась, что ее сердце несвободно.
Да, у меня есть отношения и не один год уже. Но пресса ни разу не выиграла в угадайку.
Поклонники тут же обратили внимание, что в списке нет актера Ивана Янковского - партнера Кристины по фильму "Текст", с которым она снялась в откровенной постельной сцене.
Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус прожили в браке семь лет, а о разводе объявили в июне 2020 года. У пары подрастет дочь Анастасия.
по теме
У 20-летнего сына артиста, Кирилла Андреева-младшего родилась дочь. Девочка появилась на свет 4 июня, как и дочь Меган Маркл и принца Гарри. Имя малышки семья музыканта пока не сообщает
Певица МакSим не отменяла свой концерт , хоть и была простужена, однако после выступления была госпитализирована с 40-процентным поражением легкихПевица МакSим с тяжелой пневмонией лежит в больнице: Поражение лёгких от 40 процентов
Для 55-летнего Виктора Павлика Михаил стал четвертым ребенком, а для его 27-летней жены Екатерины Репяховой - это первенец. У артиста есть сын Александр от первой жены Лидии и дочь Кристина от второго брака со Светланой. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания.
Ляля расставание переживает тяжело, и даже попала в больницу. А вот окружение музыканта говорит, что таким воодушевленным давно его не видели. Это объясняет, зачем лидер "Океана Эльзи" сообщил о расставании в соцсетях, хотя такие личные посты не в его правилах
С Лялей Фонаревой лидер "Океана Эльзы" прожил более 20 лет. У них есть дочь Диана. Причину, по которой они решили расстаться, Вакарчук не называет