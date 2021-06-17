Российская актриса Кристина Асмус после развода с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым тщательно скрывает личную жизнь. СМИ постоянно приписывали ей романы то с одним, то с другим актером, и наконец Кристина решила прокомментировать в Instagram слухи и домыслы.

Мне всегда приписывали множество романов, даже когда я была в браке. Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Алексеем Учителем, Сергеем Гилёвым, Иваном Твердовским, Данилой Чащиным, партнерами по театру и съемочным площадкам. Ни с кем из выше перечисленных меня не связывало ничего, кроме дружбы и работы.

Асмус призналась, что ее сердце несвободно.

Да, у меня есть отношения и не один год уже. Но пресса ни разу не выиграла в угадайку.

Поклонники тут же обратили внимание, что в списке нет актера Ивана Янковского - партнера Кристины по фильму "Текст", с которым она снялась в откровенной постельной сцене.

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус прожили в браке семь лет, а о разводе объявили в июне 2020 года. У пары подрастет дочь Анастасия.